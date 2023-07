Business news: Qatar Energy fornirà fino a 120 milioni di barili di condensati ad emiratina Enoc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera qatariota Qatar Energy ha firmato un accordo di 10 anni per fornire fino a 120 milioni di barili di condensati alla Compagnia petrolifera nazionale degli Emirati (Enoc). Lo ha reso noto un comunicato stampa congiunto delle due società, secondo cui la fornitura di condensati prenderà il via questo mese. "Siamo lieti di firmare questo accordo di vendita di condensati a lungo termine, che rafforza ulteriormente il rapporto di Qatar Energy con Enoc, che risale al 2008", ha dichiarato il ministro dell'Energia del Qatar, Saad Sherida al Kaabi, nonché presidente e amministratore delegato di Qatar Energy. Da parte sua, l’amministratore delegato di Enoc, Saif al Falasi, ha detto che l’accordo "rafforzerà la cooperazione e la partnership tra le due società", sottolineando di riconoscere il proprio ruolo “nel contribuire al continuo successo degli Emirati Arabi Uniti collaborando con enti governativi di tutto il mondo". Qatar Energy potrà aumentare i volumi di condensato forniti a Enoc “una volta che i progetti di espansione dei giacimenti di gas del Paese North Field East (Nfe) e North Field South (Nfs) saranno operativi”, si legge nella nota. Secondo quanto riferito dalla società qatariota, “il North Field si estende per oltre 6 mila chilometri quadrati, pari a circa la metà della superficie del Qatar, e rappresenta il 20 per cento delle riserve totali di gas del mondo”. (Res)