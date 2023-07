Business news: ministero Cooperazione Egitto, Bers approva finanziamenti settore privato da 532 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha approvato finanziamenti agevolati del valore di oltre 532 milioni di dollari per potenziare il settore privato in Egitto. Lo ha reso noto un comunicato stampa del ministero della Cooperazione internazionale egiziano, elogiando i partenariati tra la Bers e il settore privato del Paese, nell'ambito della strategia nazionale 2022-2027. In particolare, secondo il ministero, il consiglio di amministrazione della Bers ha approvato un finanziamento da 400 milioni di dollari per la Banca nazionale d’Egitto per sostenere le piccole, medie e micro imprese; un finanziamento da 100 milioni di dollari per la banca Misr per una crescita inclusiva e sostenibile delle imprese; infine, un finanziamento da 32,5 milioni di dollari per il fondo Mediterrania Capital IV (che opera in Egitto, Marocco e Tunisia) per sostenere le imprese guidate da donne. Dall'inizio delle operazioni della Bers in Egitto nel 2012, gli investimenti sono stati pari a oltre 10 miliardi di euro per l'attuazione di 163 progetti, di cui oltre il 78 per cento è rivolto al settore privato, si legge nella nota. (Cae)