Business news: Cina, Commissione sviluppo e riforma incontra delegati aziende a capitale privato

- La Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc) ha tenuto un incontro con i rappresentanti delle aziende private, incluso il colosso di Internet Baidu e Longi Green Energy Technology, attiva nel settore dell'energia fotovoltaica. Lo si apprende da una nota diramata dalla commissione, che intende continuare a migliorare la comunicazione con le aziende a capitale privato e rispondere alle loro richieste "in modo mirato". Si tratta del secondo ciclo di consultazioni tenuto dall'ente di pianificazione economica cinese con le aziende private, dopo che il primo ministro Li Qiang aveva annunciato lo scorso marzo di voler puntare su questa tipologia d'impresa per rilanciare l'economia nazionale. "Gli imprenditori e le imprese private godranno di un ambiente migliore e di un più ampio spazio di sviluppo. Creeremo condizioni paritarie per tutte le entità di mercato e compiremo ulteriori sforzi per sostenere gli imprenditori privati nella crescita e nella prosperità", aveva dichiarato Li all'indomani del suo insediamento, fissando l'obiettivo di crescita nazionale per il 2023 intorno al cinque per cento. (Cip)