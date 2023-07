Libia: fonti "Nova", l'ex ministro dell'Economia Boumtari è stato rilasciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro dell'Economia libico, Faraj Boumtari, è stato rilasciato in seguito all'intervento del procuratore generale della Libia, Al Siddiq al Sour, dopo essere stato trattenuto per giorni nella capitale, Tripoli. Lo hanno confermato alcune fonti libiche ad "Agenzia Nova". Qualche giorno fa, Boumtari era stato prelevato all’aeroporto Mitiga di Tripoli dalla milizia Rada (Forze speciali di deterrenza), uno dei gruppi armati più potenti della Tripolitania, la regione libica nord-occidentale. In segno di protesta, il 13 luglio alcuni dimostranti e membri della stessa tribù di Boumtari, la tribù di Zawiya, avevano interrotto la produzione dei giacimenti petroliferi 108, Sharara ed El Feel, al momento ancora chiusi. (Lit)