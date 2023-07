Business news: accordo tra la cinese Geely e la francese Renault per la produzione di motori ibridi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica cinese Geely e la controparte francese Renault hanno fondato una joint venture per la produzione e fornitura di motori a propulsione ibridi. Stando ai piani delle compagnie, la joint venture dovrebbe generare 15 miliardi di euro di fatturato annuo entro la fine del 2023 e assumere 19 mila dipendenti. Geely, tramite la sua controllata Aurobay Holding, deterrà il 33 per cento della joint venture, il 50 per cento sarà di proprietà di Renault e la quota rimanente andrà a Ghpt, una controllata di Geely Holding. (Cip)