Business news: “Cna”, Huawei pianifica ritorno al mercato degli smartphone 5G

- Il colosso delle telecomunicazioni Huawei sta pianificando un ritorno al mercato degli smartphone 5G entro fine anno, dopo che le restrizioni degli Stati Uniti hanno decimato le vendite della multinazionale nel settore dell’elettronica di consumo. Lo sostengono fonti riservate citate dalla piattaforma “Channel News Asia”, precisando che Huawei potrebbe dotarsi di chip 5G direttamente in Cina, complici i progressi compiuti nel settore dal colosso Semiconductor Manufacturing International Co (Smic). In particolare, Huawei potrebbe avvalersi del processo di produzione N+1 di Smic e produrre versioni 5G di smartphone di punta che contendano quote di mercato al rivale iPhone P60, prodotto da Apple. Negli ultimi tre anni, Huawei si è dichiarata in modalità “sopravvivenza”: a seguito delle restrizioni subite nel mercato Usa per timori legati alla sicurezza nazionale, i ricavi della multinazionale nel comparto dell’elettronica di consumo hanno raggiunto il picco di 67 miliardi di dollari nel 2020, prima di precipitare di quasi il 50 per cento l'anno successivo. (Cip)