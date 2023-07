Business news: Algeria, registrato un picco storico nel consumo di energia elettrica con 17.508 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo nazionale di energia elettrica in Algeria ha registrato un nuovo record storico, stimato in 17.508 megawatt. Lo ha riferito il portavoce ufficiale del complesso "Sonelgaz", Khalil Hodna, secondo quanto riferito dall'emittente tv algerina “Ennahar”, spiegando che il picco è stato registrato alle 15:10 senza causare fluttuazioni nella distribuzione. Hodna ha attribuito questo nuovo picco alle temperature elevate riscontrate in molte parti del Paese. Nonostante questa eccezionale ondata di calore, Sonelgaz non ha riscontrato alcuna variazione nella distribuzione, grazie agli investimenti effettuati dalla società nel settore delle infrastrutture energetiche, sia per quanto riguarda la produzione che il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. (Ala)