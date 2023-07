Usa: “Wsj”, gli economisti credono sempre meno in una recessione imminente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte degli esperti continua ad attendersi una contrazione dell’economia, ma più tardi e in misura inferiore rispetto a quella precedentemente preventivata. Si stima un’espansione economica dello 0,6 per cento nel terzo trimestre (ad aprile per questo stesso periodo si prevedeva una contrazione dello 0,3 per cento), seguita da calo del Pil dello 0,1 per cento negli ultimi tre mesi di quest’anno. Nel complesso, secondo gli economisti statunitensi, il prodotto interno lordo dovrebbe crescere dell’un per cento nel 2023, contro lo 0,5 per cento previsto ad aprile. Quasi il 60 per cento degli intervistati attribuisce il rinnovato ottimismo all’idea che l’inflazione continuerà a rallentare. Secondo gli esperti, l’indice delle spese per il consumo personale (uno degli indicatori seguiti con più attenzione dalla Fed) dovrebbe attestarsi al 3,7 per cento entro il quarto trimestre di quest’anno, avvicinandosi all’obiettivo del 2 per cento fissato dalla banca centrale statunitense. (Was)