Business news: multe milionarie a Bank of America per violazioni della legge sulla tutela dei consumatori

- Il dipartimento per la tutela finanziaria dei consumatori (Cfpb) ha accusato Bank of America di aver truffato i propri clienti, chiedendo di pagare due volte le tariffe, evitando di assegnare i premi relativi ai programmi fedeltà delle carte di credito e aprendo conti correnti fasulle, in violazione della legge federale. L’agenzia ha ordinato alla seconda banca degli Stati Uniti di pagare sanzioni per 90 milioni di dollari, in aggiunta ad un rimborso complessivo di 100 milioni ai clienti. Per le medesime violazioni, anche l’autorità di vigilanza sul settore bancario ha chiesto all’istituto il pagamento di multe per 60 milioni di dollari. Il direttore del Cfpb, Rohit Chopra, ha affermato in una nota che le pratiche esercitate da Bank of America sono “illegali, e impattano negativamente sulla fiducia dei consumatori”. (Was)