Business news: Cina ha lanciato in orbita primo razzo orbitale al mondo alimentato a metano

- La Cina ha lanciato in orbita il primo razzo al mondo alimentato a metano e ossigeno liquido, anticipando gli Stati Uniti nell'invio nello spazio di quella che potrebbe diventare la prossima generazione di veicoli di lancio. Sviluppato dalla start-up LandSpace, il razzo Zhunque-2 è decollato dal cosmodromo nord-occidentale cinese di Jiuquan, completando la missione come da programma. Come riferito dall'emittente statale "Cgtn", è stato il secondo volo di prova del missile, dopo il tentativo fallito lo scorso dicembre. Il lancio ha permesso all'azienda privata cinese di guadagnare un vantaggio sulle compagnie aerospaziali statunitensi SpaceX di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos, nella corsa al lancio di veicoli a metano, meno inquinanti, più sicuri ed economici. (Cip)