Business news: Audi in trattative con cinese Saic Motor per piattaforma veicoli elettrici

- La casa automobilistica tedesca Audi sta trattando con la cinese Saic Motor l'acquisto di una piattaforma per veicoli elettrici. Lo riferisce il sito di informazione cinese "Yicai Global", citando fonti vicine alle aziende. La trattativa, al momento non confermata dalle due case automobilistiche, è stata intavolata da Audi per rilanciare le vendite dei suoi veicoli elettrici, nettamente inferiori a quelle di rivali come Tesla e Nio. (Cip)