Business news: Cina, Commissione riforma elogia colossi del digitale per contributo a progresso tecnologico nazionale

- La Commissione nazionale di sviluppo e riforma della Cina (Ndrc) ha lodato il contributo di colossi quali Tencent e Meituan all'innovazione tecnologica nazionale. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", aggiungendo che in giornata il primo ministro, Li Qiang, ha tenuto un incontro con i rappresentanti delle principali aziende tecnologiche cinesi. Alla riunione, incentrata sulle modalità di promozione di un'economia di piattaforma "sana e stabile", hanno partecipato rappresentanti di Alibaba Cloud, Meituan, Douyin e Xiaohongshu. L'economia di piattaforma, cioè quel modello imprenditoriale che punta sulla tecnologia per creare connessioni tra clienti, aziende e mercati, è stata definita dal premier un "nuovo motore per l'innovazione", "in linea con i tempi" e garante di "uno spazio per la domanda in crescita". (Cip)