Business news: Banca centrale rassicura investitori, nessun rischio deflazionistico nel 2023

- La Banca centrale della Cina (Pboc) ha rassicurato sull'assenza di un rischio deflazionistico nel 2023, affermando che le problematiche emerse nell'economia nazionale sono "normali" dopo la pandemia di Covid-19. Durante la conferenza stampa convocata per comunicare i risultati finanziari del primo semestre, il vice governatore della Banca Liu Guoqiang ha spiegato che l'economia cinese sta attraversando una "rapida ripresa" e virerà verso uno "sviluppo d'alta qualità" nei prossimi anni. L'inflazione al consumo dovrebbe attestarsi intorno all'un per cento alla fine dell'anno, secondo Liu, che prevede anche una relativa stabilità dello yuan sul lungo periodo. In risposta al persistente indebitamento del mercato immobiliare, il direttore del dipartimento per la politica monetaria della banca, Zou Lan, ha evidenziato la necessità di una "ottimizzazione" delle misure. A inizio settimana, il governo ha annunciato un aumento del sostegno finanziario al comparto immobiliare, articolato sull'estensione dei prestiti e l'adeguamento dei rimborsi. Allo stesso tempo, la Banca centrale intende continuare a garantire assistenza alle micro, piccole e medie imprese. (Cip)