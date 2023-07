Governo: Silvestri (M5s), interrogazione cu compravendita immobiliare Santanchè-La Russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle alla Camera ha depositato un'interrogazione al ministro della Giustizia per chiedergli di verificare se la compravendita immobiliare svolta dai soci Dimitri Kuntz e Laura De Cicco, rispettivamente compagno della ministra Santanché e moglie del presidente del Senato La Russa, sia compatibile con la normativa vigente in materia antiriciclaggio. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera. "Diversi media hanno riportato la notizia secondo cui Kuntz-De Cicco avrebbero acquistato una villa di particolare pregio presso la località balneare di Forte dei Marmi per poi rivenderla, nemmeno un'ora dopo, maturando una plusvalenza di un milione di euro", continua Silvestri. "È necessario fare piena luce su operazioni di questo genere, specie quando toccano alte cariche istituzionali che devono essere esempio di responsabilità politica, etica e morale", conclude il deputato del M5s. (Rin)