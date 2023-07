Regno Unito: Wallace, mi dimetterò e non mi candiderò alle prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace si dimetterà e non si ricandiderà alle prossime elezioni generali. E' stato lo stesso titolare del dicastero a dichiararlo in un'intervista al quotidiano "The Times". "La prossima volta non mi candiderò", ha detto Wallace, aggiungendo che non si dimetterà "prematuramente" e non costringerà a indire elezioni suppletive per il suo seggio in Parlamento. (segue) (Rel)