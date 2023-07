Business news: Cina, presentata petizione di liquidazione contro immobiliare Kaisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una petizione di liquidazione è stata depositata presso l’Alta corte di Hong Kong contro il colosso dell’immobiliare cinese Kaisa, inadempiente sul debito onshore per 23,50 milioni di dollari. La petizione è stata presentata dalla compagnia d’investimento Broad Peak Investment Pte Advisers, con sede a Singapore, il 6 luglio scorso, provocando un crollo delle azioni della multinazionale del 13,5 per cento. Kaisa, con sede a Shenzhen, si è detta pronta a contestare la misura con mezzi legali e continuerà a comunicare in modo proattivo con i suoi creditori offshore sul piano di ristrutturazione. (Cip)