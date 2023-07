Business news: semiconduttori, Tsmc registra calo vendite dell'11,1 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), il più grande produttore globale di microchip a contratto, ha registrato un crollo delle vendite dell'11,1 per cento su base annua a giugno. Lo riferisce la multinazionale in una nota, precisando che le vendite consolidate il mese scorso si sono attestate a 5,14 miliardi di dollari, in calo di 11,4 punti percentuali su base mensile. Nei primi sei mesi dell'anno, le vendite consolidate di Tsmc si sono attestate a 31,50 miliardi di dollari, in calo del 3,5 per cento su base annua. La dirigenza della multinazionale terrà una conferenza con gli investitori il 20 luglio prossimo, in cui dovrebbe annunciare i risultati del secondo trimestre e illustrare le previsioni per quello successivo. A influire sulla redditività aziendale potrebbero essere i controlli sulle esportazioni di gallio e germanio che la Cina imporrà dal primo agosto, in risposta alle restrizioni sui semiconduttori subite dagli Stati Uniti. Tuttavia, la dirigenza di Tsmc non ha mostrato particolare preoccupazione per l'iniziativa, di cui continuerà a monitorare gli sviluppi. (Cip)