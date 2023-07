Business news: tribunale, Microsoft potrà acquisire Activision nonostante opposizione del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale negli Stati Uniti ha consentito a Microsoft di andare avanti con una operazione da 69 miliardi di dollari per acquisire Activision, società specializzata nella produzione di videogiochi. La sentenza arriva dopo che la Commissione federale per il commercio (Ftc) ha chiesto alle autorità giudiziarie di intervenire per bloccare l’operazione, dopo avere avviato una causa legale lo scorso anno, lamentando possibili impatti negativi dell’acquisizione sulla concorrenza nel settore videoludico. La società fondata da Bill Gates già produce la console Xbox, e le autorità federali temono che la presa del controllo di Activision, proprietaria di titoli di successo come lo sparatutto “Call of Duty”, possa creare “un consolidamento eccessivo” nell’industria videoludica. Al termine dell’operazione, infatti, Microsoft potrebbe rendere i titoli di Activision disponibili solo per Xbox, colpendo così l’attività dei concorrenti e garantendo un vantaggio competitivo “ingiusto”. La decisione del giudice rappresenta un colpo importante all’approccio adottato dalla Commissione, che aveva in programma di tenere un processo amministrativo sull’operazione nel mese di agosto. (Was)