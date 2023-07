Scuola: Meloni, grazie a Valditara e Zangrillo, rinnovo contratto restituisce dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio i ministri Valditara e Zangrillo per il grande impegno profuso per raggiungere l'intesa con i sindacati sul rinnovo del contratto del personale della scuola". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota. "È un risultato che conferma l'attenzione del Governo e rappresenta un passo in avanti significativo per restituire autorevolezza e dignità a chi è al servizio di un settore cruciale per il presente e il futuro della Nazione", conclude. (Rin)