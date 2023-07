Emirati-India: ambasciatore Alshaali, i nostri leader hanno stessa visione dello sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella tra Emirati Arabi Uniti e India è una relazione paritaria sostenuta da due leader con la stessa visione del tema dello sviluppo. Lo ha dichiarato l'ambasciatore degli Emirati a Nuova Delhi, Abdulnasser Alshaali, in un'intervista al quotidiano emiratino "The National" dopo la visita del primo ministro indiano, Narendra Modi, ad Abu Dhabi. Nell'occasione, Modi e il presidente emiratino, Mohammed bin Zayed al Nahyan, hanno discusso le questioni al centro delle loro relazioni bilaterali. Il diplomatico emiratino ha detto a "The National": "Gli Emirati sono impegnati a promuovere solide relazioni con l'India che porteranno benefici a entrambe le nazioni", le quali "possono avere un impatto profondo e duraturo in settori quali lo sviluppo economico, l'azione per il clima, l'energia, la sicurezza alimentare e la difesa". Alshaali ha affermato: "L'India è una delle voci più importanti del Sud globale in materia di clima e sostenibilità", aggiungendo che Nuova Delhi ha "assicurato il suo sostegno" alla presidenza degli Emirati della 28esima Conferenza delle parti (Cop28), che si svolgerà dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 a Dubai. (Res)