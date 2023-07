Business news: veicoli a nuova energia, a giugno aumento record esportazioni in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di veicoli a nuova energia (Nev) della Cina hanno registrato un aumento record del 185,3 per cento su base annua a giugno. Lo indica l'Associazione cinese delle autovetture (Cpca), precisando che i veicoli elettrici spediti nel periodo ammontano a 70 mila. In generale, le esportazioni di automobili cinesi a giugno sono aumentate del 56 per cento anno su anno, attestandosi a 290 mila unità. Nel primo semestre, le spedizioni oltreoceano di autovetture sono aumentate del 92 per cento su base annua, arrivando a 1,68 milioni di unità. Negli ultimi anni, il governo cinese ha puntato con convinzione nella promozione della mobilità sostenibile e lo scorso giugno ha annunciato esenzioni sull'acquisto di veicoli elettrici fino alla fine del 2027. (Cip)