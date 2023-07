Fisco: Fratoianni, governo preferisce fare la guerra ai poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Paese dei 100 miliardi di evasione ed elusione fiscale è incredibile che i ministri del governo della destra facciano a gara a lisciare il pelo ai furbi e agli arricchiti senza scrupoli: prima il Pizzo di Stato di Meloni oggi arriva il Salvini sugli ostaggi delle Agenzie delle Entrate". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Dovrebbero dichiarare una guerra senza quartiere agli evasori - prosegue il leader di SI - e fare di tutto per recuperare risorse, e invece la guerra la fanno contro coloro che pagano le tasse fino all'ultimo centesimo, e fanno di tutto perchè chi vorrebbe uno stipendio almeno dignitoso rimanga in povertà, come intendono fare contro il salario minimo. E - aggiunge - quando proponiamo un'imposta patrimoniale sui super ricchi reagiscono, addirittura, con la bava alla bocca. La verità è che questi qui stanno provocando un vero e proprio disastro sociale - conclude Fratoianni - che ipotecherà il futuro del nostro Paese", conclude. (Rin)