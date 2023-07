Iran: deputato Heidari, gruppo dissidente Mujaheddin del popolo cerca rifugio in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato iraniano, Shahriar Heidari, membro della commissione per la Sicurezza nazionale e la Politica estera del parlamento iraniano (Majlis), ha dichiarato che il gruppo dissidente iraniano dei Mujaheddin del popolo (Mek) “sta cercando rifugio in Italia dopo che la sua base in Albania è stata attaccata”. Citato dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, Heidari ha affermato che “il presunto sostegno dell’Italia ai diritti umani è solo una menzogna”, aggiungendo che “il Mek sta cercando di rafforzarsi di nuovo dopo che la sua base in Albania è stata attaccata dalla polizia per attività illegali”. Il 20 giugno scorso, nel campo del Mek situato nei pressi del comune di Durazzo, la polizia di Stato dell’Albania aveva avviato delle perquisizioni a cui i mujaheddin si erano opposti, costringendo gli agenti a utilizzare gas lacrimogeni. Come riferito dal dicastero di Tirana, l’operazione della polizia è stata “una conseguenza di azioni che contraddicono chiaramente l'accordo e gli impegni presi dal Mek nel 2014”, anno in cui l'organizzazione si è stabilita in Albania dopo un accordo a fini umanitari. (segue) (Irt)