Iran: deputato Heidari, gruppo dissidente Mujaheddin del popolo cerca rifugio in Italia (2)

- Il deputato iraniano ha condannato oggi il “sostegno di alcuni parlamentari italiani al Mek”, definendolo “un chiaro esempio di incitazione al terrorismo” che “mina le relazioni costruttive di Roma con Teheran” e che “il popolo iraniano non dimenticherà”. Infine, Heidari ha invitato il ministero degli Esteri della Repubblica islamica a “perseguire diplomaticamente la questione sulla scena internazionale” e ha suggerito alla magistratura iraniana di “intentare una causa presso i tribunali internazionali”. È bene ricordare che il 13 luglio la presidente del Consiglio nazionale della resistenza iraniana (Cnri, braccio politico del Mek con sede a Parigi, in Francia), Maryam Rajavi, aveva partecipato a un incontro organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi, dove era stata accolta dal segretario generale della Fondazione, Andrea Cangini, e dal presidente della Commissione per le politiche dell’Unione europea del Senato, Giulio Terzi di Sant’Agata. (Irt)