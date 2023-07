Trasporto aereo: sindacati, adesioni sciopero altissime, si avvii il confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altissime adesioni fino al 100 per cento allo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dell'handling aeroportuale con centinaia di voli cancellati in tutta Italia. A riferirlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo sulla protesta indetta "per il rinnovo del contratto nazionale, sezione Assohandlers, scaduto da oltre sei anni". "Quella di oggi – spiegano le organizzazioni sindacali – è una mobilitazione legittima praticata nel rispetto delle norme sul diritto di sciopero che sono tra le più restrittive d'Europa". "É intollerabile – proseguono – dinanzi ai ristori concessi dal governo e acquisiti dalle aziende della filiera, la mancata redistribuzione di queste risorse anche ai lavoratori, la cui condizione economica alla luce dell'incremento dell'inflazione non è più sostenibile. La nostra priorità è il rinnovo di un contratto scaduto dal 2016 che si articoli sul riconoscimento salariale, sulle tutele sociali e sulla qualità della vita e sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori". "A questo punto si avvii al più presto il negoziato e il governo metta in campo le azioni necessarie affinché la trattativa si concluda positivamente e, al più tardi, entro la fine della prossima settimana" concludono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. (Rin)