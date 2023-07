Autonomia: Fontana, non divide ma premia Regioni che sanno amministrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria del Pd Elly Schlein "o è poco informata o è in malafede. Propendo decisamente per la prima ipotesi. L’Autonomia differenziata che, giova sempre ricordarlo, è prevista dalla Costituzione, non divide, non avvantaggia, ma premia". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando le affermazioni della segretaria dem sul tema della Autonomia. "Premia le Regioni in grado di gestire al meglio quelle materie che le verrebbero delegate dallo Stato centrale - prosegue senza aumentare di un euro le risorse economiche a oggi previste. Nello specifico, per la Lombardia ottenere maggiore Autonomia significherebbe correre ancora più forte. E ciò, visto che siamo la locomotiva economico-produttiva dell’intero Paese, garantirebbe benefici non solo alla nostra regione ma a tutti gli italiani". Chi sostiene il contrario, conclude Fontana, "ha paura di assumersi responsabilità dirette. Un timore che non appartiene a noi lombardi”. (Com)