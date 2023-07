Business news: Unctad, nel 2022 Kazakhstan prima destinazione di investimenti nello spazio post-sovietico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’afflusso netto di investimenti diretti esteri (Ide) in Kazakhstan ha raggiunto 6,1 miliardi di dollari l’anno scorso, il dato migliore degli ultimi cinque anni e l’83 per cento in più rispetto al 2021. Si tratta della somma più alta tra i Paesi ex sovietici. È quanto emerge dall’ultimo rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) sugli investimenti mondiali, relativo al 2022. Il Kazakhstan è al primo posto nello spazio post-sovietico in termini di afflussi netti di Ide. Seguono l’Uzbekistan con 2,5 miliardi di dollari, la Lituania con 2,2 miliardi, la Georgia con due miliardi, la Bielorussia con 1,6 miliardi, la Lettonia con 1,5 miliardi, l’Estonia con 1,2 miliardi, il Turkmenistan con 936 milioni, l’Ucraina con 848 milioni, la Moldova con 587 milioni, l’Armenia con 366 milioni, il Kirghizistan con 291 milioni, il Tagikistan con 174 milioni. Agli ultimi posti ci sono l’Azerbaigian e la Russia, che hanno registrato risultati negativi: rispettivamente -1,7 e -18,7 miliardi di dollari. (Res)