India-Emirati: Modi incontra con Mohammed bin Zayed, accordo su scambi in doppia valuta

- L’India ha raggiunto un accordo con gli Emirati Arabi Uniti per l’utilizzo della rupia e del dirham come valute per gli scambi commerciali tra i due Paesi. È quanto ha reso noto il primo ministro Narendra Modi al termine dell’incontro ad Abu Dhabi con il presidente emiratino Mohammed bin Zayed al Nahyan, durante il quale i due leader hanno discusso approfonditamente delle questioni al centro delle relazioni bilaterali. L’accordo raggiunto oggi, ha spiegato Modi, riflette la “forte cooperazione economica” e la “mutua fiducia” tra i due Paesi, che dopo aver firmato lo scorso anno un Accordo comprensivo per il partenariato economico hanno assistito a un incremento del 20 per cento dell’interscambio commerciale. La banca centrale indiana ha fatto sapere in un comunicato che l’accordo “faciliterà la continuità delle transazioni transfrontaliere e agevolerà una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi”. L’accordo sulle transazioni nelle valute locali è collegato a un’intesa parallela sull’integrazione dei rispettivi sistemi di pagamento e messaggistica RuPay e Uaeswitch, che consentirà “l’accettazione delle carte di debito e di credito e i pagamenti con Pos nell’altro Paese". “È sempre una gioia incontrare lo sceicco Mohammed bin Zayed al Nahyan. La sua energia e la sua visione per lo sviluppo sono ammirevoli”, ha scritto Modi in un tweet. Successivamente, il premier indiano ha ringraziato il leader emiratino per il contributo al rafforzamento dei legami bilaterali. “Ogni persona in India la considera un vero amico”, ha affermato Modi rivolgendosi direttamente a Mohammed bin Zayed.(Inn)