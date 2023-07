Regno Unito: fonti stampa, Sunak pensa a possibile abolizione imposta di successione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak e il suo staff starebbero valutando la possibilità di intervenire sull'attuale imposta di successione, nel tentativo di guadagnare voti alle prossime elezioni politiche. Secondo fonti stampa, Downing Street potrebbe inserire l'abolizione della tassazione sulla successione come parte del programma elettorale per ottenere maggiori consensi per i Conservatori. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", i sostenitori di questa iniziativa ritengono che essa potrebbe rappresentare un "punto di svolta" nel sud dell'Inghilterra, dove i Tories stanno difendendo i collegi elettorali vulnerabili a fronte della crescita dell'opposizione. (Rel)