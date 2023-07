Lavoro: M5s, interpellanza al governo su situazione lavoratori Mondo Convenienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle non può che esprimere preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare a latere e in conseguenza dello sciopero dei lavoratori dei trasporti e del montaggio dei mobili del gruppo Mondo Convenienza e per questo annuncia un'interpellanza al governo. Lo comunicano in una nota, per il M5s, il deputato Andrea Quartini e le deputate Chiara Appendino, Valentina Barzotti ed Emma Pavanelli. "Si tratta - spiegano - di lavoratori di cooperative della logistica che vorrebbero giustamente una regolarizzazione con applicazione del Contratto collettivo e che invece sono stati fatti lavorare in deroga con turni sempre più pesanti e paghe da fame". "Ebbene - proseguono - risulta che a Bologna e a Campi Bisenzio le loro manifestazioni siano state 'inquinate' da controproteste messe in atto da soggetti che secondo i sindacati sarebbero caporali e capetti legati all'azienda o alle cooperative appaltanti, i quali, a Bologna, hanno anche usato le maniere forti nei confronti dei lavoratori da un punto di vista fisico. Tutto questo configura uno scenario a dir poco inaccettabile. Per questo il M5s è intenzionato a presentare un'interpellanza urgente al ministro Piantedosi, così come è intenzionato a proporre alle Commissioni riunite lavoro-attività produttive un'audizione della direzione Mondo Convenienza per vederci più chiaro", concludono.(Rin)