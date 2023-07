Carceri: Sappe, altra aggressione a Rebibbia a danno di agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova aggressione nel carcere di Rebibbia, a Roma, ha visto coinvolti un detenuto, con problemi psichiatrici, e un agente di polizia. Secondo quanto riferisce il segretario generale del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe), Donato Capece, il detenuto avrebbe sfilato le chiavi e avrebbe colpito il caporeparto. A seguito dell'aggressione, il caporeparto avrebbe riportato ferite agli avambracci. Il detenuto, a quanto riferisce Capece, avrebbe inoltre aggredito altri due agenti. In una nota, Capece commenta: "Questa è la situazione attuale: e in tutto ciò il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria (Prap) oggi ha rimandato di nuovo a Rebibbia un altro detenuto violento e problematico allontanato l'anno scorso. Così non si può andare più avanti: è uno stillicidio continuo e quotidiano. In pratica, ogni giorno nelle carceri italiane succede qualcosa, ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre. Le carceri sono un colabrodo per le precise responsabilità di chi ha allargato a dismisura le maglie del trattamento, a discapito della sicurezza interna e in danno delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria. Solamente la prontezza e professionalità del personale intervenuto ha evitato un epilogo ben più drammatico", conclude Capece.(Rer)