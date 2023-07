Governo: Conte, su fisco messaggi devastanti, è dannoso per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo che la premier Meloni ha parlato delle tasse come di 'pizzo di Stato', oggi è la volta del ministro Salvini a rincarare la dose affermando che gli italiani sono 'ostaggio dell’Agenzia delle entrate'. Non sono affermazioni infelici, occasionalmente sfuggite. Esprimono una visione chiara e si accompagnano alla guerra fatta in Europa per non utilizzare i pos e per aumentare la soglia del contante. Si accompagnano a oltre una decina di interventi diretti a favorire evasori e corrotti. Sono messaggi devastanti, frutto di una tossica subcultura di governo". Lo scrive sui social il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Si tratta di continue strizzatine d’occhio verso chi, alle spalle dei contribuenti onesti, fa lievitare la torta dell’evasione che ormai ha superato i 100 miliardi. Questo non è solo un governo incapace. È un governo dannoso per il Paese", prosegue l'ex premier. (segue) (Rin)