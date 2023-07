Governo: Conte, su fisco messaggi devastanti, è dannoso per il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non potendo mantenere la vecchia promessa di abbassare le tasse, si distingue per il favoreggiamento degli evasori - aggiunge Conte -. Alimentando, peraltro, il conflitto sociale tra chi le tasse non può evaderle e chi è incoraggiato a farlo. Questo governo ogni giorno riporta indietro le lancette dell’orologio". Conte ricorda come con il cashback "avevamo incentivato fortemente i pagamenti digitali e proiettato il Paese nel futuro, senza penalizzare chi usa il contante. Questo è l’unico modo per far emergere il nero e ottenere a un reale abbattimento della pressione fiscale non per pochi cittadini, ma per tutti. Meloni e la sua cricca si stanno dimostrando incapaci di fronteggiare il carovita con misure serie ed efficaci e cercano ogni giorno capri espiatori". "Ieri - conclude - l’attacco ai magistrati ideologizzati, oggi l’attacco al fisco cattivo. Distraggono l’attenzione dal carovita, caro affitti, caro mutui, e intanto giorno dopo giorno disarticolano tutti i presidi di uno Stato sociale fondato sull’equità e di uno Stato di diritto fondato sulla legalità". (Rin)