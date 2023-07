© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno partecipato alla sfilata del Pride oggi a Budapest, in protesta contro le misure del governo che limitano la libertà di espressione per la comunità Lgbti. Gli organizzatori hanno evidenziato come il Pride sia ormai una piattaforma per la libera espressione di tutti, in un contesto politico giudicato ostile. (Vap)