Puglia: presentate a Salvini linee generali su piano industriale aeroporti

23 luglio 2021

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato oggi a Bari il presidente e il direttore generale di Aeroporti di Puglia, insieme al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e alcuni parlamentari del territorio. Al ministro - si legge in una nota del Mit - sono state presentate le linee generali del piano industriale che prevede lo sviluppo degli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. La visione della crescita infrastrutturale sarà integrata: passeggeri, cargo e spazio. Imprescindibile anche l’integrazione completa tra gli altri sistemi di trasporto della Regione quali treni, autostrade e porti. I numeri presentati al ministro segnano una crescita esponenziale del trasporto registrati nella regione che confermano la strategicità del sistema aeroportuale pugliese che si pone come modello industriale e di crescita per il Sud.(Com)