Colombia: il governo e l’Eln pubblicano i termini dell’accordo per il cessate il fuoco

- Il governo della Colombia e i guerriglieri dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) hanno pubblicato i termini dell’accordo firmato lo scorso 6 luglio per l’imposizione di un cessate il fuoco a partire dal prossimo 3 agosto. Lo riporta la stampa di Bogotà, secondo cui i documenti, nove in totale, illustrano nel dettaglio il funzionamento della tregua, l’istituzione del meccanismo di monitoraggio e verifica che controllerà la tenuta del cessate il fuoco su tutto il territorio colombiano e il ruolo della Chiesa cattolica all’interno dello stesso meccanismo. Le parti spiegano che l’accordo, in vigore fino al 29 gennaio 2024, servirà a facilitare lo svolgimento delle elezioni del 29 ottobre prossimo in diverse regioni del Paese. Nel frattempo, il 14 agosto a Caracas, in Venezuela, inizierà un quarto ciclo di colloqui tra governo e Eln. Come già reso noto nei giorni scorsi, il cessate il fuoco sarà attuato in tre fasi: la prima, già conclusa, ha previsto il completamento dei protocolli d’intesa e un’attività di diffusione delle informazioni sulla tregua all’interno dei territori; la seconda, che terminerà il 3 agosto, riguarda l’interruzione delle azioni offensive da parte dei militari e dei guerriglieri; la terza, che avrà durata prorogabile di 180 giorni, e implica il rispetto del cessate il fuoco e valutazioni periodiche (ogni due mesi) da parte del meccanismo di monitoraggio e verifica. Quest’ultimo organismo, che agirà a livello locale e regionale, sarà composto da rappresentanti del governo, dell’Eln, delle Nazioni Unite e della Chiesa cattolica. Contestualmente il presidente Gustavo Petro ha ordinato una revisione mensile del bilancio per garantire che le risorse stanziate raggiungano le regioni interessate dalla tregua. (segue) (Mec)