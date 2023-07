Colombia: il governo e l’Eln pubblicano i termini dell’accordo per il cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo della tregua, come ha fatto sapere il governo dopo l’annuncio, le forze di sicurezza non rinunceranno ad esercitare le prerogative loro assegnate dalla legge per "preservare l'integrità dei civili su tutto il territorio, così come garantire l'ordine legale e assicurare le condizioni necessarie per l'esercizio dei diritti e delle libertà pubbliche". Lo stesso cessate il fuoco, chiarisce il governo, dovrà servire ad abbassare le tensioni nelle comunità, a restituire ai civili il massimo godimento dei diritti e delle libertà, premessa di un possibile ritorno alla normalità. I dettagli del "cessate il fuoco" sono stati trattati in questi giorni all'Avana (Cuba) da delegazioni delle due parti, dai rappresentanti dei Paesi garanti dell'accordo (Cuba, Norvegia, Venezuela, Brasile, Cile e Messico) e dalle delegazioni degli accompagnatori permanenti (Nazioni Unite e Chiesa cattolica). (segue) (Mec)