Usa: “Wsj”, gli economisti credono sempre meno in una recessione imminente

- Gli economisti statunitensi sono sempre meno convinti della probabilità di una recessione entro i prossimi dodici mesi. È quanto emerge da un sondaggio condotto dal “Wall Street Journal”, secondo cui oggi è il 54 per cento degli esperti ad aspettarsi due trimestri consecutivi di contrazione economica entro l’estate del 2024, contro il 61 per cento di una simile rilevazione dello scorso aprile. Si tratta di una percentuale ancora alta, riflette il quotidiano statunitense, ma comunque del calo più rilevante nell’attesa di una recessione registrato dall’agosto del 2020. Negli ultimi mesi, l’economia statunitense ha continuato a crescere nonostante i dieci rialzi consecutivi del tasso d’interesse di riferimento da parte della Federal Reserve e il calo dell’inflazione, a giugno al 3 per cento su base annuale. Nel sondaggio, gli economisti prevedono in media una crescita del prodotto interno lordo dell’1,5 per cento nel secondo trimestre del 2023, in rialzo dello 0,2 per cento rispetto al precedente sondaggio. (segue) (Was)