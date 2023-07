Regno Unito: Wallace, mi dimetterò e non mi candiderò alle prossime elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wallace ha comunicato al premier Rishi Sunak i suoi piani lo scorso 16 giugno, ma aveva sperato di fare l'annuncio durante l'estate, quando tale decisione non avrebbe contribuito alla narrativa sui risultati negativi che coinvolgono il Partito conservatore. Wallace ha servito sotto tre primi ministri e avrà fatto più di quattro anni come segretario alla Difesa quando si dimetterà nel rimpasto ampiamente previsto per settembre. È il ministro della difesa conservatore più longevo da quando Winston Churchill ha ricoperto l'incarico, parallelamente a quello di premier, durante la Seconda guerra mondiale. (Rel)