Serbia: ambasciatore russo, ci sono tutte le ragioni per chiedere sessione Consiglio Onu sul Kosovo

- La Russia condivide pienamente le valutazioni del presidente della Serbia Aleksandar Vucic sulla situazione in Kosovo e vi sono tutte le ragioni per chiedere una sessione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Lo ha affermato l'ambasciatore russo a Belgrado Aleksandar Bocan-Harchenko, il quale ha aggiunto che l'eventuale sessione deve avere come obiettivo "una vera de-escalation che ponga fine alla persecuzione dei serbi (in Kosovo)". "Sosteniamo che la questione del Kosovo sia risolta nel quadro giuridico internazionale che riguarda la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con piena trasparenza e obiettività nell'approccio di tutti i partecipanti", ha scritto Bocan-Harchenko su Twitter. Vucic, nel suo discorso alla nazione di ieri, ha sostenuto che cercherà di avere "un colloquio urgente" con il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, dopo il quale la Serbia "chiederà per la prima volta una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite" in cui verranno chieste "misure urgenti" a riguardo della situazione in Kosovo. In serata il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ha dichiarato, col supporto di materiale video, che alcuni agenti della polizia speciale del Kosovo, sempre ieri, "sono entrati nel territorio della Serbia centrale", oltrepassando di alcune centinaia il valico amministrativo, ma che intercettati dalla polizia serba hanno fatto ritorno nella propria zona di competenza. (Seb)