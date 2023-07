Kosovo: ambasciatore De Riu, misure Ue reversibili, pensate per incoraggiare la de-escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure messe a punto dall’Ue sono reversibili e pensate per incoraggiare entrambi i governi, di Belgrado e di Pristina, ad attuare quanto concordato per la normalizzazione delle relazioni. Lo ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia a Pristina, Antonello De Riu, a proposito delle misure che Bruxelles ha preso ad attuare nei confronti del Kosovo. "Queste misure sono state prese per incoraggiare le parti a rispettare i loro impegni. Nel caso del Kosovo, è fondamentale che si impegni alla de-escalation, con l'indizione di nuove elezioni nelle municipalità del nord e il ritorno al tavolo del negoziato", ha detto De Riu. L’ambasciatore si trovava ieri in visita all’emittente pubblica “Rtk”, dove ha avuto un incontro con la direzione generale. In una dichiarazione resa ai giornalisti a margine della visita, De Riu ha precisato che, dopo che il Kosovo avrà fatto dei passi in avanti per la costituzione dell'Associazione delle municipalità a maggioranza serba, se la Serbia non manterrà gli impegni assunti allora l'Unione europea potrebbe prendere provvedimenti anche contro la Serbia. L’ambasciatore ha infine ribadito la richiesta di ridurre le tensioni nel nord, secondo il piano delineato da Bruxelles. (Alt)