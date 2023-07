Balcani: premier albanese Rama in visita ai Paesi della regione, focus sul Processo di Berlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Rama, "i Balcani occidentali sono entrati in una nuova fase dei rapporti con l'Ue" e adesso occorre "trasformare il Processo di Berlino in qualcosa di pienamente funzionale", ha sottolineato Rama. Nel pomeriggio il premier di Tirana è volato a Pristina dove ha incontrato la presidente Kosovara Vjosa Osmani con cui ha discusso, oltre che del Processo di Berlino, del vertice della Nato in programma l'11 e il 12 luglio a Vilnius, in Lituania, e dell'attuale situazione nella regione, in relazione alle recenti proteste scoppiate nel nord del Kosovo. A tal proposito Osmani ha confermato la volontà di Pristina di organizzare nuove elezioni nei comuni del nord a maggioranza serba, "in conformità con il quadro giuridico". In merito al Processo di Berlino, Rama ha discusso con la presidente kosovara della necessità di attuare tutti gli accordi raggiunti fino ad oggi, in particolare quelli relativi alla libertà di movimento e all'aumento dei progetti e dei fondi per i Paesi dei Balcani occidentali. Nella tarda mattinata di oggi il premier albanese è quindi atterrato a Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina, per incontrare l'omologa bosniaca, Borjana Kristo, con cui ha discusso "del futuro rafforzamento delle relazioni bilaterali e regionali". A tal proposito Rama ha affermato che si sta lavorando per aprire una sede dell'ambasciata dell'Albania in Bosnia Erzegovina. (segue) (Seb)