Balcani: Tajani, la regione è una priorità per l’Italia

- I Balcani occidentali sono una priorità per il governo italiano, “perché sono Europa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Dubrovnik Forum 2023 che si tiene in Croazia. Tajani ha ricordato che l’Italia ospiterà lunedì ad Ancona una trilaterale, con i ministri degli Esteri di Croazia e Slovenia. “Inviteremo anche il ministro degli Esteri austriaco, per avere una strategia comune tale da avere più Europa nei Balcani”, ha osservato Tajani. Riguardo all’Ucraina, “sosteniamo ovviamente la piena adesione nell’Ue, ma la vogliamo anche per gli altri Paesi dei Balcani occidentali. Questo è il nostro impegno”, ha detto il ministro che ha ricordato come i militari italiani siano impegnati per la stabilità della regione in Bosnia Erzegovina e al confine tra Serbia e Kosovo. La Guardia di Finanza, inoltre, lavora assieme alle autorità di Tirana in Albania. “Vogliamo stabilità anche per un altro problema: l’immigrazione illegale”, ha detto il ministro ricordando che esistono due corridoi, quello del Mediterraneo e quello dei Balcani. “Dobbiamo lavorare insieme contro i trafficanti di esseri umani”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. “L’unica soluzione è lavorare come europei contro l’immigrazione illegale. Siamo a favore di quella legale, ma dobbiamo fermare i trafficanti di esseri umani, tutti insieme, abbiamo bisogno di una strategia europea”, ha concluso Tajani.(Res)