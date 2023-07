Nato: Meloni al summit di Vilnius per ribadire sostegno all'Ucraina senza dimenticare la centralità del Mediterraneo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, tuttavia, non intende far mancare il suo sostegno alle istanze dell'Ucraina, una posizione che la premier Meloni ha più volte espresso nel corso dei suoi tanti appuntamenti internazionali, su tutti durante la sua visita a Kiev e nel corso di quella che il presidente Volodymyr Zelensky ha effettuato a Roma. Su questo fronte, l'Italia resta saldamente al fianco dell'Ucraina, pur consapevole, come si legge nel rapporto del Comitato atlantico italiano, “del fatto che il perdurare del conflitto e l’estensione della durata delle esercitazioni della Nato, anche sul territorio italiano, rischiano di indebolire il sostegno parlamentare all’azione del governo in ambito euro-atlantico e di alienare una parte della pubblica opinione, oggetto di incessanti campagne di disinformazione”. Altro elemento critico è quello relativo al tetto minimo del 2 per cento del Pil da destinare alle spese per la difesa: tale obiettivo resta difficilmente raggiungibile qualora l'Italia non ottenga – e la premier Meloni ne ha ribadito la necessità più volte – che tali spese non vengano sottratte ai rigidi vincoli imposti dal Patto di stabilità e crescita dell’Unione europea. Su questo fronte non va tuttavia dimenticato, come si legge nel rapporto, che “l’Italia esprime una capacità di dispiegamento delle truppe nelle missioni Nato superiore a quella di molti altri alleati”. Sinora, quindi, per quanto deficitaria in termini di spese, l'Italia è riuscita ad onorare altri impegni, fra cui quello della partecipazione alle missioni internazionali dell'Alleanza – dal Kosovo all'Iraq – in cui riveste ruoli di rilievo. (Res)