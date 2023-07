Serbia-Montenegro: presidenti Vucic e Milatovic concordano nomina ambasciatori "il prima possibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic, ha concordato con l'omologo serbo, Aleksandar Vucic, che la nomina degli ambasciatori dei due Paesi avvenga "il prima possibile". "Non abbiamo relazioni diplomatiche con la Serbia a livello di ambasciatori e non si è mai tenuta una sessione dei due governi", ha ricordato Milatovic in una conferenza stampa congiunta a Belgrado. Vucic ha assicurato che "tra una decina di giorni si deciderà il nome dell'ambasciatore serbo a Podgorica". Il presidente montenegrino ha quindi sottolineato di aver ricevuto assicurazioni che Belgrado "agirà in modo responsabile" riguardo alla richiesta di estradizione dell'ex presidente dell'Unione statale di Serbia e Montenegro, Svetozar Marovic, fuggito in Serbia dopo una condanna per corruzione e legami con la criminalità di Budva nel 2016. Podgorica ha ripetutamente richiesto la sua estradizione, senza ottenere risposte dal governo serbo. Milatovic, inoltre, ha sottolineato che economicamente, la Serbia è il partner più importante del Montenegro e che il commercio estero con Belgrado nel 2022 ha rappresentato "il 20 per cento dello scambio totale di merci". L'anno scorso la Serbia è stata "il più grande investitore in Montenegro, con il 12 per cento del livello totale degli investimenti stranieri". Il presidente montenegrino ha quindi sostenuto che i due Paesi "non la pensano allo stesso modo su alcuni argomenti", ma che la fiducia e la cooperazione dovrebbero essere ulteriormente rafforzate "attraverso il dialogo e il rispetto reciproco". Sul tema del Kosovo, di cui Podgorica ha riconosciuto la statualità, Milatovic ha affermato che il Montenegro "sostiene sinceramente e amichevolmente il dialogo tra Belgrado e Pristina" e che "comprende la posizione della Serbia". (Seb)