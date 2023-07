Kosovo: Pdk chiede scioglimento dell’Assemblea ed elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo parlamentare del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Abelard Tahiri, ha chiesto la convocazione di elezioni anticipate. La dichiarazione è giunta dopo che la presidenza del Parlamento non si è potuta riunire per mancanza del quorum necessario. "Questa Assemblea non merita di spendere i soldi dei contribuenti quando è così disfunzionale. Come gruppo parlamentare Pdk e come partito politico, chiediamo lo scioglimento”, ha dichiarato l’esponente del partito d’opposizione. Tahiri ha aggiunto che la crisi “sta diventando più grave di giorno in giorno” e che “il Kosovo viene sanzionato dagli Stati Uniti e dall'Unione europea”. "Non possiamo sopravvivere restando isolati e non intendiamo aiutare questo isolamento. Non voteremo accordi internazionali, progetti di legge o strategie, con l'unico scopo di portare il Paese alle elezioni il prima possibile e rimuovere questo governo incapace", ha concluso.(Alt)