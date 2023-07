Kosovo: inviato Ue Lajcak a colloquio con vicepremier Bislimi, focus su situazione al nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato Ue per il dialogo Belgrado-pristina, Miroslav Lajcak, ha avuto un incontro con il vicepremier kosovaro Besnik Bislimi. "Oggi a Bratislava ho avuto intense discussioni bilaterali con il vice primo ministro Besnik Bislimi sull'allentamento della situazione nel nord del Kosovo, in conformità con la dichiarazione dei 27 Paesi dell'Ue del 3 giugno, e sulla via da seguire nell'attuazione di tutti gli accordi di dialogo. Abbiamo concordato i primi passi verso questo obiettivo", ha scritto Lajcak su Twitter.(Alt)