Serbia: Stoltenberg, pronto ad incontrare il presidente Vucic

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si è detto pronto ad incontrare il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Lo ha dettolo stesso Stoltenberg rispondendo alle domande dei giornalisti a Vilnius, in apertura dei lavori del vertice dell’Alleanza. “Sono in contatto regolare con Vucic e sono pronto ad un incontro. Siamo preoccupati per le tensioni crescenti nel nord del Kosovo e invitiamo le parti ad astenersi da qualunque atto che possa incrementarle. La Nato attraverso la missione Kfor esegue il proprio mandato in Kosovo”, ha detto Stoltenberg ricordando che l’Alleanza ha recentemente aumentato la propria presenza in territorio kosovaro. Nei giorni scorsi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, aveva annunciato la richiesta da parte sua di un colloquio con Stoltenberg. Vucic aveva parlato di una "pulizia etnica silenziosa" contro i serbi che vivono in Kosovo e aveva anticipato infine l'intenzione di chiedere una seduta urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.(Sts)