Kosovo: governo si impegna a ridurre del 25 per cento presenza polizia nei municipi del nord

- Il governo del Kosovo ha concordato di ridurre immediatamente la presenza della polizia dentro e intorno agli edifici municipali nel nord, nella misura del 25 per cento. Questo quanto emerso da un incontro tra i funzionari di Pristina e il rappresentante speciale dell'Ue, Miroslav Lajcak. Un comunicato stampa emesso dal governo rileva che il fulcro della riunione era creare i presupposti per rafforzare l'attenzione sulla piena e incondizionata attuazione dell'accordo di base del 27 febbraio e dell'allegato di Ocrida del 18 marzo. Ridurre la presenza della polizia dentro e intorno agli edifici comunali è il primo punto concordato dal governo. Il punto successivo è che "la polizia del Kosovo, insieme a Eulex e Kfor, valuterà la situazione della sicurezza come necessario, in particolare per esaminare la possibilità di ridurre ulteriormente la presenza della polizia dentro e intorno agli edifici municipali". Il terzo punto è quello di indire le elezioni nei quattro comuni del nord. "Il governo del Kosovo, attraverso una dichiarazione pubblica, sostiene lo svolgimento di elezioni anticipate nei 4 comuni del nord del paese e dopo la stagione estiva. Il Kosovo esprime il suo impegno a fornire la base giuridica necessaria per consentire l'organizzazione di queste elezioni", si legge nella nota. Il quarto punto elencato dal governo rileva che l'Ue inviterà i due capi negoziatori a Bruxelles con l'obiettivo di finalizzare il piano di sequenza per l'accordo di normalizzazione, dopodiché inizierà l'attuazione di tutti gli articoli dell'accordo. (Alt)