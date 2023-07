Italia-Kosovo: Rojc (Pd), in Senato ok a cooperazione Polizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La commissione Politiche europee del Senato ha dato parere favorevole alla Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020". Lo rende noto Tatjana Rojc (Pd), relatrice del ddl 694 recante la ratifica dell'Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, dopo che stamane è stato approvato lo schema di parere nella Quarta commissione permanente del Senato. "Il testo del parere - evidenzia Rojc - ribadisce l'impegno pieno e inequivocabile dell'Unione europea a favore della prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'UE, condanna i recenti episodi di violenza nel nord del Kosovo e richiede un'immediata distensione della situazione. L'Accordo - spiega la senatrice - ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo, nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti e in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione europea". I principali settori entro i quali la cooperazione si svilupperà sono il crimine organizzato transnazionale; i reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti; la tratta di persone e il traffico illecito di migranti; il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi e materiale tossico; la criminalità informatica e la pedopornografia on line; i reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio il terrorismo. (Rin)